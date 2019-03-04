شاهد.. تقرير مصور لبطولة كأس حضرموت في نسختها الـ 6

بلغ فريقي ناديي التضامن وسمعون لكرة القدم المباراة النهائية لبطولة كأس حضرموت في نسختها السادسة التي تقام برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني . وتأهل التضامن بملعب جواس بمدينة سيئون في مباراة الدور (نصف النهائي) للبطولة التي تقام تحت شعار (حضرموت تجمعنا) على حساب فريق اتحاد سيئون بفوزه عليه 1/2 . فيما بلغ سمعون الشحر النهائي بتغلبه عصر اليوم السبت على فريق شباب القطن بهدف نظيف . وتحظى البطولة بدعم ومتابعة من محافظ المحافظة راعي البطولة ، وتنظمها لجنة من فرعي اتحاد كرة القدم في ساحل ووادي حضرموت ، وتهدف الى تحريك الواقع الرياضي وجمع شباب المحافظة من مختلف المديريات وخلق تنافس رياضي خلاّق .

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