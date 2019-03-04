شكرا لقرائتكم يا فرحة ما تمت.. "زيزو" من التألق للمستشفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجري أحمد زيزو لاعب وسط الزمالك اشاعة خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان علي الاصابة التي تعرض لها اللاعب ومن ثم تحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له.
وكان زيزو تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام بترو اتليتكو الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.
يتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط في المركز الثاني، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولي بـ4 نقاط.
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