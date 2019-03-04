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شكرا لقرائتكم استبعاد عبد الشافى من قائمة الأهلى السعودى لمواجهة السد القطرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادى الأهلى السعودى المحترف ضمن صفوفه المصري محمد عبد الشافي، اليوم، الاثنين، قائمة الفريق بمسابقة دوري أبطال آسيا.
وشهدت قائمة الأهلى السعودى استبعاد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لمنتخب مصر، بناء على رغبة خورخي فوساتي المدير الفني للفريق.
ويلعب الأهلى السعودى مع السد القطرى في السابعة والربع مساء غداً الثلاثاء بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضاً ناديا باختاكور الأوزبكي وبيروزي الايراني.
جدير بالذكر أن محمد عبد الشافي شارك فى جميع مباريات الأهلى بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى السعودى ما عدا مباراة الفتح، صنع خلالها هدفاً وحيداً كما شارك في ثلاث مباريات ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب مباريات البطولة العربية.
وفيما يلي قائمة الأهلى السعودى فى دورى أبطال آسيا.
قائمة الاهلى السعودى
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