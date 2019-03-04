شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد تخطى بترو أتليتكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من أنجولا بعد خوض مباراة بترو أتليتكو الأنجولي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التى أقيمت أمس الأحد. وقرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين علي أن يستأنف الفريق تدريباته بعدغدا الأربعاء استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة للكونفيدرالية. كان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شئ بتوقيع المغربي حميد أحداد ليرفع رصيده إلى 5 نقاط فى المجموعة قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد تخطى بترو أتليتكو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.