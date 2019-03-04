شكرا لقرائتكم جروس يحاسب لاعبى الزمالك "فنيا وأخلاقيا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الحصول علي تقرير شامل عن اللاعب الذين استبعدوا من رحلة أنجولا.

وشدد جروس علي أيمن عبد العزيز المدرب المساعد، علي أن يشمل التقرير مدي التزام كل لاعب في التدريبات ونقاط التقصير سواء علي المستوي الفني أو البدني وكذلك الأخلاقي، وكان الخواجة السويسري استبعد محمود كهربا بسبب عقوبة الايقاف من مجلس الإدارة، وطارق حامد للإيقاف ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم من رحلة أنجولا.

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وفاز الزمالك علي بترو اتليتكو بهد نظيف، في المباراة التي جمهتهما مساء امس الأحد، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط في المركز الثاني، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولي بـ4 نقاط.