شكرا لقرائتكم لماذا رحل أبو جريشة عن الإسماعيلى ؟ .. الأهلى أحد الأسباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف على أبو جريشة، المستشار الرياضى لمجلس إدارة الإسماعيلى السابق، لأحد المقربين له أسباب اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسباب دفعته للرحيل عن العمل بناديه يأتى على رأسها، عدم منحه صلاحيات تمكنه من إتمام مهامه التى اتفق عليها مع مجلس الإدارة فور توليه المسؤلية، لعودة الانضباط داخل الفريق وقطاع الناشئين، تساعد عليى عودة الانتصارات مرة أخرى للدراويش.

ومن ضمن الأسباب أيضاً تأجيل إدارة الإسماعيلى ملف تجديد عقود نجوم الفريق، والذى تنتهى عقود البعض منهم بنهاية الموسم الحالى مثل كريم بامبو، أو متبقى عام فى عقودهم مثل محمود متولى بالإضافة إلى محمد صادق الدى يرغب فى الرحيل، فى الوقت الذى اقترب فيه بامبو من العودة مرة أخرى للنادى الأهلى وأيضاً توصل القلعة الحمراء لاتفاق مع متولى على الانضمام له عقب انتهاء الموسم الجارى.

ويخشى على أبو جريشة أن يتحمل مسئولية رحيل نجوم الإسماعيلى، فى ظل عدم منحه صلاحيات تمكنه من إقناع اللاعبين بالتجديد للفريق.

كما تحفظ أبو جريشة، على طريقة اللعب التى يعتمد عليها سدومير يانفيسكى المدير الفنى، والتى تسببت فى خسارة الفريق العديد من المباريات، وخروج الفريق من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى كانت سببًا فى رحيله بالإضافة إلى عدم اقتناع أبو جريشة بعدد من المدربين داخل قطاع الناشئين بالنادى ومطالبته باستبعادهم وهو ما لم يُنفذ، ليجد نجم الدراويش السابق عدم وجود أى صلاحيات له داخل النادى ليرحل بعد قضائه شهر واحد فقط داخل القلعة الصفراء.

في سياق مختلف، تعود بعثة الإسماعيلى، إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، بعد مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى.

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وخسر الدراويش من الفريق الجزائرى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت مساء السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتجمد رصيد الإسماعيلى عقب هذا اللقاء عند نقطة وحيدة يحتل بها المركز الرابع بجدول المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية.

وودع الإسماعيلي منافسات البطولة إكلينيكياً بعد أن أحرز نقطة وحيدة خلال أربع مباريات، فيما يتصدر شباب قسنطينة المجموعة مؤقتًا برصيد 10 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الإفريقي التونسي ومازيمبي.

ويخوض الدراويش مواجهة أمام مازيمبى الكونغولى فى مصر يوم الجمعة المقبل فى خامس جولات المسابقة القارية.