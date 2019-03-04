شكرا لقرائتكم الوحدة السعودي يمنح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الوحدة السعودي، اليوم، الاثنين، تعيين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز، رئيساً فخرياً للنادي بجانب رئاسة هيئة أعضاء الشرف. وكتب نادي الوحدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً لنادي الوحدة ورئيس هيئة أعضاء الشرف". Advertisements ويحتل الوحدة المحترف ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة.

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