شكرا لقرائتكم أجيرى لـ"طبيب الفراعنة" : ثنائى الأهلى والزمالك معانا ولا لا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، من الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة تقريرا طبيا عن الثنائى عمرو السولية ومحمود علاء لاعبى الأهلى والزمالك.

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ويرغب أجيرى فى التعرف على موقف اللاعبيّن من اللحاق بالمعسكر المقبل الذى ينطلق يوم 18 مارس الجارى، استعدادا لمباراتىّ النيجر ونيجيريا يومى 23 و26 مارس الجارى، خاصة وأن السولية يعانى من شد فى العضلة الأمامية بينما يشكو علاء من إصابة فى العضلة الضامة.

يذكر أن أجيرى ضم 25 لاعبا للمباراتين بينهم 6 محترفين هم على غزال وعمرو وردة ومحمد الننى وتريزيجيه وكوكا وكريم حافظ، على ان تتم إراحة باقى اللاعبين.. فيما تم استبعاد كل من محمد صلاح واحمد حجازى وأحمد المحمدى ومحمد عواد.