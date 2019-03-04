شكرا لقرائتكم 3 مرشحين لخلافة سولاري فى تدريب ريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن 3 مرشحين لخلافة سانتياجو سولاري فى تدريب ريال مدريد الإسباني، الذي بات يواجه خطر الإقالة من منصبه.

وودع ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي بعدما تلقى هزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره الاربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل أن يتذوق الفريق الملكي مرارة الهزيمة مجدداً أمام البارسا بهدف دون مقابل السبت الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، لتنتهي أحلامه "إكلينكياً" في حصد اللقب بعد إتساع الفارق مع الفريق الكتالوني إلى 12 نقطة.

وذكرت الصحيفة أن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، وماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، ومدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو هم المرشحين الثلاثة لخلافة سولاري في تدريب ريال مدريد الموسم القادم.

وقالت الصحيفة "ريال مدريد بدأت البحث عن خليفة سولاري قبل عاصفة الكلاسيكو، الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا لم يكن سيضمن لسولاري الأستمرار في تدريب الريال الموسم القادم، رغم تجديد عقده لعامين، وعلى الرغم من ذلك، المدرب الأرجنتيني مازال لديه أهم ورقة، دوري الأبطال، وإذا فاز ريال مدريد بلقب دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، سيكون من الصعب على فلورينتينو بيريز رئيس النادي إقالته من منصبه".

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ويسعى ريال مدريد الإسباني لتجاوز كبوته عندما يستضيف أياكس أمستردام الهولندي في العاشرة إلا ربع مساء غداً الثلاثاء بملعب "سانتياجو برنابيو" في "إياب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة الغد لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بهدفين مقابل هدف واحد.

وتسيطر حالة من القلق الشديد بين جماهير ريال مدريد خشية إستمرار إنهيار الفريق الملكي وضياع الفرصة الأخيرة في الخروج من الموسم الحالي ببطولة، بعدما تعرض الفريق الملكي لأسوأ سجل له على ملعبه "سانتياجو برنابيو" هذا الموسم، إذ فاز في ست مباريات في الموسم الجاري، 4 منها في الدوري الاسباني "الليجا"، وهو الوضع الذي لم يحدث منذ 19 عاما، خاصة وأنه خسر 13 مباراة.