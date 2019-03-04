شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق بتروجت، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ26 من منافسات الدوري العام.

الأهلي يتفوق على بتروجت في تاريخ مباريات الفريقين منذ أول ظهور للفريق البترولي في بطولة الدوري العام منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وتحديدًا في موسم 2006-2007.

وفي السياق التالي تاريخ مواجهات الفريقين، بحسب تقرير نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي..

- التقى الفريقان من قبل في 21 مباراة في بطولة الدوري، وتحمل مواجهة اليوم الرقم 22. وخلال هذه المواجهات، حقق الأهلي الفوز في 16 مباراة، وانتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل، ولم يتذوق الأهلي طعم الخسارة من بتروجت على الإطلاق.

- موسم 006-2007، شهد أول لقاءات الفريقين، وبالتحديد في 19 من نوفمبر 2006. وانتهى اللقاء بفوز الأهلي برباعية دون رد.

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- أكبر فوز كان من نصيب النادي الأهلي، عندما فاز على بتروجت برباعية نظيفة. وهو ما حققه فريق الأهلي في 3 مناسبات الأولى في موسم 2006-2007، ثم موسم 2008-2009، وأخيرا في موسم 2013-2014.

- سجل الأهلي في شباك بتروجت 43 هدفًا، بينما زار بتروجت شباك الأهلي في 11 مناسبة. ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، الهداف التاريخي للقاءات الفريقين، برصيد 5 أهداف.

- 23 لاعبًا من الأهلي سجلوا في مرمى بتروجت. وكان محمد صديق، مدافع الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلي في مرمى بتروجت، في 19 من نوفمبر 2006. فيما يعد أحمد الشيخ، لاعب الأهلي الحالي، صاحب آخر هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين هذا الموسم في الأول من ديسمبر الماضي.

- سجل لاعبو الأهلي في شباك بتروجت في 20 مباراة. بينما لم تهتز شباك بتروجت في مواجهة واحدة، بعدما انتهت تلك المواجهة بنتيجة التعادل السلبي.

- حسام عاشور، قائد الأهلي الحالي، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي وبتروجت، بعدما سبق له أن خاض 16 مواجهة.

– الأهلي التقى وبتروجت في 3 مواجهات بمسابقة كأس مصر. وكان الفوز من نصيب النادي الأهلي في المواجهات الثلاث بنتيجة 1-صفر، و1-صفر، و3-1 على الترتيب.