شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر أنجولا في طريقها إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا، فجر اليوم الإثنين، في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من خوض مباراة بترو أتلتيكو.

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وكان الزمالك حل ضيفاً على بترو أتليتكو الأنجولي على أرضه في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شئ بتوقيع المغربي حميد أحداد المحترف في صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف الزمالك في جعبته 3 نقاط، ليصبح الفريق في رصيده 5 نقاط بالمجموعة.