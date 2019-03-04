نيمار يلمح إلى إمكانية الانضمام لريال مدريد.. ويتغزل فى ميسى...

جدة - عمرو شويل ترك مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا، الباب مفتوحًا أمام إمكانية الانتقال إلى صفوف العملاق الإسبانى ريال مدريد.

ويتعافى أغلى لاعب فى العالم حاليًا من إصابة فى قدمه تعرض لها فى 23 يناير الماضى، وارتبط بالعودة إلى الدورى الإسبانى منذ انضمامه إلى باريس سان جرمان من الغريم التقليدى برشلونة فى عام 2017.

وقال نيمار (27 عامًا) فى حديث مطول لقناة "جلوبو" البرازيلية تم تسجيله فى باريس، بمناسبة قرب إكماله 10 أعوام فى مسيرته الاحترافية فى المستقبل كل شىء ممكن.

وأضاف اللاعب البرازيلي: "أنا لا أقول إننى ذاهب إلى ريال مدريد، اهدأوا.. الجميع يعرف أننى حققت حلمى الذى كان (اللعب) لبرشلونة.. اعتدت قول ذلك منذ كنت صغيرًا ونجحت فى تحقيقه".

وتابع لاعب باريس سان جيرمان: "ريال مدريد هو واحد من أكبر الفرق فى العالم، كل اللاعبين الذين يحظون باهتمام من هذا النادى يرغبون فى الدفاع عن ألوانه.. أنا الآن سعيد جدا فى باريس، أنا بخير، ولكن فى المستقبل، كل شىء ممكن".