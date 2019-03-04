شكرا لقرائتكم الرجاء المغربى يهدد بالانسحاب من البطولات الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد حامل لقب كأس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الرجاء البيضاوى، بالانسحاب من المسابقات القارية احتجاجًا على التحكيم، عقب تعادله بدون أهداف مع منافسه المحلى نهضة بركان أمس الأحد، وهى نتيجة تركته فى مؤخرة ترتيب مجموعته.

ولم يحقق الفريق المغربى أى فوز فى مبارياته الأربع بالمجموعة الرابعة، التى يتصدرها نهضة بركان بثمانى نقاط مقابل خمس لأوتو دويو الكونغولى وأربع لممثل المغرب الآخر حسنية أغادير، بينما يملك الرجاء ثلاث نقاط فى ذيل الترتيب.

وقال الرجاء إنه "تعرض لمجزرة تحكيمية أمام نهضة بركان، وطالب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بفتح تحقيق".

وشهدت المباراة احتجاجات عديدة من لاعبى الرجاء على قرارات الحكم، وطالب حامل اللقب أكثر من مرة باحتساب ركلات جزاء، وكانت الواقعة الأبرز عندما نزع أحد مدافعى نهضة بركان قميص لاعب الرجاء، بدر بانون، داخل المنطقة.

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كما ألغى الحكم الكاميرونى أنطوان ماكس ديبادو إيفا إيسوما هدفًا سجله محسن ياجور فى الوقت المحتسب بدل الضائع.

وطلب الرجاء فى رسالته للاتحاد الأفريقى: "القيام بتحقيق مستقل حول المجزرة التحكيمية وإعادة الحق لنادينا".

وأضاف النادى: "يحتفظ الرجاء بحق اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة للدفاع عن حقوقه، والتى بإمكانها أن تصل إلى بحث انسحاب ممكن من جميع المسابقات الأفريقية، بما فى ذلك كأس السوبر الأفريقية فى الدوحة فى 29 مارس الجارى".

وستكون مباراة الرجاء المقبلة بملعبه ضد حسنية أغادير فى 10 مارس الجاري، ثم يختتم مشواره بمواجهة أوتو دويو فى 17 من الشهر نفسه.