شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات دور الـ 16 بكأس مصر لرجال كرة اليد لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، تأجيل مباريات دور الـ 16 فى كأس مصر للرجال والتى كان محدد لها اليوم إلى الاثنين المقبل الموافق 11 مارس.

وأشار عبد المنعم إلى أن هذا التأجيل لمباريات الكأس يأتى بناءً على طلب لجنة المنتخبات باتحاد اللعبة.

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من، سموحة مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الشمس والأهلى مع الحوار.

فيما يشهد نفس الدور أيضا لقاءات بين كل من، 6 أكتوبر مع الجزيرة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأوليمبى مع الزهور ومدينة نصر مع طلائع الجيش.