شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. جدو يستعيد أجواء الطفولة مع " تاليا و يونس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دورالأب فى حياة أبناؤه والعكس صحيح.. فهم رزق من الله يعطون بهجة للحياة ، فنجد أن الأباء دائما ما يبحثون عن إسعاد ابناءهم بمصاحبتهم و اللعب معهم فى كثير من الأحيان .

لا يختلف محمد ناجى جدو نجم منتخب مصر السابق و لاعب الجونة الحالى عن أى أب فهو يحرص دائما على قضاء أجواء من الفرح مع ابنته تاليا وأبنه يونس .

فنجد جدو ينشر دائما صور بصحبتهم على السوشيال ميديا و يرصد الخليج 365 لقطات منها كالتالى :



جدو و تاليا و إبتسامة من القلب



جدو و يونس

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جدو و تاليا بالكاجوال



جدو مع تاليا



جدو و بونس



جدو و تاليا فى سيلفى