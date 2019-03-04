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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. جدو يستعيد أجواء الطفولة مع " تاليا و يونس " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دورالأب فى حياة أبناؤه والعكس صحيح.. فهم رزق من الله يعطون بهجة للحياة ، فنجد أن الأباء دائما ما يبحثون عن إسعاد ابناءهم بمصاحبتهم و اللعب معهم فى كثير من الأحيان .
لا يختلف محمد ناجى جدو نجم منتخب مصر السابق و لاعب الجونة الحالى عن أى أب فهو يحرص دائما على قضاء أجواء من الفرح مع ابنته تاليا وأبنه يونس .
فنجد جدو ينشر دائما صور بصحبتهم على السوشيال ميديا و يرصد الخليج 365 لقطات منها كالتالى :
جدو و تاليا و إبتسامة من القلب
جدو و يونس
جدو و تاليا بالكاجوال
جدو مع تاليا
جدو و بونس
جدو و تاليا فى سيلفى
جدو و تاليا و يونس فى حمام السباحة
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