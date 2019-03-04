شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج فى أول تصريح بعد التتويج ببطولة العالم: أهم إنجاز.. وفخور بزوجتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته الغامرة بعد تتويجه ببطولة العالم التى حصد لقبها للمرة الأولى فى تاريخه أمس، الأحد، بعد تغلبه على طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً.

وقال على فرج، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "سعيد جداً أن أحصد لقب بطولة العالم بعد 24 ساعة فقط من صدارة التصنيف العالمى، فهذا أعظم إنجاز يمكن أن يحققه بطل رياضى، وفخور أيضاً بما حققته زوجتى نور الطيب التى لم يحالفها الحظ ولكنها قدمت بطولة مميزة ووصلت للمباراة النهائية، ومتأكد أنها ستحصل على فرص أكبر الفترة المقبلة وتحقق بطولات عظيمة".

وحصدت نور الطيب المصنفة الثالثة عالمياً لقب وصيف بطولة العالم للاسكواش عقب خسارتها أمام نور الشربيني في المباراة النهائية.

Advertisements

وكان على فرج قد انتزع صدارة التصنيف العالمى للاسكواش، الذى تربع على عرشه للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى التى دامت 40 شهراً على قمة التصنيف.