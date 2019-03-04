هاشتاج #ادعم_محمد_صلاح يتصدر تويتر لتحفيز الفرعون المصرى "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "ادعم محمد مصر"، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لدعم وتحفيز الفرعون المصرى محمد صلاح خلال المباريات المقبلة مع فريقه الإنجليزى ليفربول.





وحرص المشاركون فى الهاشتاج على نشر صور لأهداف النجم المصرى، للتأكيد على أنه قادر على العودة للتهديف مرة أخرى وقيادة فريقه الإنجليزى إلى الانتصارات، مع الاستعانة بشعار نادى ليفربول "لا تمشى وحدك ابدا"، مع مطالب بعودته مرة أخرى إلى التألق.

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يذكر أن مباراة ليفربول وايفرتون شهدت فشل فريق ليفربول الإنجليزى فى تحقيق الفوز أمام مضيفه إيفرتون الذى خطف التعادل السلبى، فى ديربى الميرسيسايد الذى أقيم بينهما مساء الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وهى المباراة التى لم يسجل فيها محمد صلاح أى أهداف.

تراجع ليفربول للمركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة فقط، جاء بها خلف مانشستر سيتى الذى تربع على الصدارة برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما جاء إيفرتون فى المركز العاشر برصيد 37 نقطة.