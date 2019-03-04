يلا شوت الاتحاد والريان “بث مباشر الاسطورة” Ittihad Club مشاهدة رابط مباراة الريان...

نتابع معكم يلا شوت الاتحاد والريان، عبر بث مباشر الاسطورة Livehd7، حيث يستضيف نادي الإتحاد السعودي نادي الريان القطري على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مباراة اليوم الإثنين 4-3-2019، المباراة الثانية في المجموعة B الثانية، على أن يتم لعب مباراة العودة في قطر، مباراة الذهاب اليوم سوف تكون بحضور جماهير كبير لمؤازرة نادي الإتحاد السعودي.

يلا شوت الاتحاد والريان

يسعى نادي الإتحاد السعودي لتجنب الخسارة المبكرة، والوقوع في فخ الخسارة على أرضه ووسط جماهيره، عندما يستضيف نادي الريان القطري اليوم، في مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ونتابع معكم المشاهدة المباشرة للمباراة وقت انطلاقها، ونرصد لكم العديد من التقارير الهامة، التي تمكن الجميع من سهولة المتابعة، مباراة اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، ونتابع بطاقة المباراة وتصريحات المدربين.

نتابع معكم رابط العرض المباشر الخاص بمباراة كرة القدم، بين الإتحاد والريان القطري، من أجل الوصول للمعرفة الكاملة حول نتيجة المباراة، تابع لايف المباراة على قناة الكأس القطرية وعلى قناة بي إن سبورت إتش دي 3، من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات الآن.

البث المباشر

نرصد معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص مشاهدة مباراة الإتحاد والريان اليوم، وذلك في المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ونتابع معكم المباراة الثانية بالمجموعة، ونقوم بتحديث القناة الناقلة لها، ونتابع معكم مباريات اليوم في مختلف الدوريات.

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بطاقة المباراة

مباراة الإتحاد السعودي والريان القطري

مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا

المباراة الثانية في المجموعة الثانية

استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)

تحكيم مينورو توجو

تعليق عصام الشوالي وسمير اليعثوبي

توقيت المباراة الساعة 8:35 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 9:35 مساءًا بتوقيت الإمارات.

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

تنقل المباراة أيضًا قناة الكأس القطرية

تصريحات مدرب الريان

صرح المدير الفني لنادي الريان القطري التركي بولند أويجون، بأنه يرغب في تحقيق الفوز على نادي الإتحاد في عقر داره وسط جماهيره، ويسعى لخطف الفوز في مباراة الذهاب اليوم، من أجل تحقيق الثلاث نقاط، والوصول للمركز الأول واحتلال صدارة المجموعة وذلك في المؤتمر الصحفي على هامش مباراة اليوم، ونتابع معكم المزيد من التقارير.

سجل نادي الأندية بدوري أبطال آسيا

نادي الإتحاد السعودي له سجل حافل في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث فاز بتلك البطولة في نسختين من قبل، أول نسخة كانت في عام 2004، وفاز في العام التالي 2005، أي فاز بها عامين متتاليين، ثم حصل على الوصافة في تلك البطولة في عام 2009، أي فاز بالمركز الأول مرتين، وبالمركز الثاني مرة واحدة، بينما نادي الريان القطري، لم يفز بتلك البطولة من قبل، ولم يصل للوصافة، على الرغم من أن بعض الأندية القطرية فازت بالبطولة، ولكن نادي الريان لم يتوج بها.

تصريحات اللاعبين بنادي الإتحاد

صرح اللاعب كارلوس فيلانويفا، صانع الألعاب في نادي الإتحاد، بأنه سعيد لعودة اللاعب سييرا لقائمة الفريق، وأنه سوف يمثل إضافة قوية في الفترة الحالية، وأن النادي سوف يسعى لتفادي الخسارة على ملعبه في مباراة الذهاب اليوم بالسعودية، وسوف يسعى الجميع لخطف الفوز واقتناص الثلاث نقاط من الخصم.

نرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، حول توقعات المتابع، حول نتيجة مباراة كرة القدم اليوم، بين نادي الإتحاد ونادي الريان، ونسعى للوصول للمعرفة الكاملة، من خلال التغطية الإخبارية الهامة، حول مباريات دوري أبطال آسيا.