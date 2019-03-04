الوصل والنصر بث مباشر يلا شوت Yalla-Shoot مشاهدة رابط مباراة النصر ضد الوصل Wasel “تابع...

نرصد معكم الوصل والنصر بث مباشر يلا شوت، مشاهدة مباراة الوصل الإماراتي اليوم والنصر السعودي، وذلك في الجولة الأولى الإفتتاحية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والمباراة اليوم على إستاد زعبيل بنادي الوصل، مباراة الذهاب، ونتابع البث المباشر عبر رابط الاسطورة Livehd7 من أجل متابعة أفضل للمباريات الهامة، ونرصد لكم كافة التقارير وسجل الأندية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الوصل والنصر بث مباشر

لن يستطيع أحد توقع الفائز في مباراة اليوم، نظرًا لأن النتائج السابقة لكلا الفرق متقاربة بعض الشئ، حيث التقى الناديين في أربع مباريات، تعادلا في مبارتين منهما، وفاز نادي النصر في مباراة على الوصل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في عام 2010، بينما فاز نادي الوصل على النصر في مباراة واحدة أيضًا بنتيجة 4-3 في نفس العام، أي أن التوقع يكون مجرد إجتهاد شخصي، ولكن مستوى الفرق بات قريبًا من الناحية الفنية.

قبل المباراة بقليل، نتابع معكم الرابط الخاص بالبث المباشر، من أجل سهولة المتابعة، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل التحديثات الخاصة بالقناة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة.

رابط بديل للبث المباشر الوصل ضد النصر

البث المباشر

نتابع كافة الأخبار الهامة، وننقل لكم البث المباشر قبل بدء المباراة بقليل، ونقوم بتحديث القناة من أجل سهولة المتابعة، كل ما عليكم فعله، هو حفظ المقال في الصفحة المفضلة، من أجل الوصول لها حين بدء اللقاء مباشرة، بدون تعب أن عناء البحث، ونحن معكم بالمتابعة، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.

Advertisements

بطاقة المباراة

مباراة الوصل ضد النصر

الجولة الأولى دوري أبطال آسيا

مباراة الذهاب في المجموعة الأولى

استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي

تحكيم بيتر جرين

تعليق حفيظ دراجي وخالد الحدى

توقيت المباراة الساعة 7:20 مساءًا بتوقيت الإمارات، والساعة 6:20 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 5:20 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة بي إن سبورت إتش دي 3

القنوات الناقلة أيضًا قناة الكأس القطرية

سجل الناديين في دوري أبطال آسيا

نادي النصر السعودي لم يفز بدوري أبطال آسيا من قبل، ولكنه وصل لدور الوصيف، أي فاز بالمركز الثاني في هذه البطولة، وذلك في عام 1995، بينما نادي الوصل الإماراتي لم يفز بتلك البطولة، ولم يصل لدور الوصيف من قبل، ونتابع معكم التقارير الإخبارية العاجلة من وقت للثاني من أجل متابعة أفضل.

المجموعة الأولى A

تضم المجموعة الأولى نادي الوصل الإماراتي ونادي النصر السعودي، ونادي ذوب آهن أصفهان الإيراني، ونادي الزوراء العراقي، ونتابع معكم أولى مباريات المجموعة اليوم، ثم نتابع معكم الترتيب الخاص بالمجموعة بعد لعب المباريات المختلفة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة.

تحذيرات مدرب النصر السعودي

حذر المدير الفني لنادي النصر السعودي البرتغالي روي فيتوريا، من الإنخداع بنتائج الوصل الإماراتي في الفترة الأخيرة، وشدد على أهمية المباراة الخاصة بناديه أمام الوصل، حيث يحل النصر السعودي ضيفًا على الوصل في الإمارات، ونبه فيتوريا على اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، تتيح له تصدر المجموعة الأولى بالثلاث نقاط في بداية المشوار.

تصريحات مدرب الوصل الإماراتي

صرح المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي الروماني لورينت ريجيكامب، أن نادي الوصل الإماراتي محظوظ بعض الشئ بالمجموعة الخاصة به في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وأكد أن بإمكان نادي الوصل تحقيق نتائج إيجابية والوصول للدوري المقبل، وتخطي مرحلة المجموعات.