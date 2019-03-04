صدى البلد - منار نور
أطلق جمهور النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، هاشتاج جديدا قدموا من خلاله الدعم لصلاح بعد فشله أمس في قيادة فريقه للفوز أمام مضيفه إيفرتون، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
وشهد هاشتاج #ادعم_محمد_صلاح انتشارا واسعا منذ انتهاء المباراة أمس، والتي أقيمت على أرض ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وجاءت التغريدات عبر الهاشتاج، " عظمة على عظمة للجميل أبو مكة فاكرين لما كنا متعلقين بالأمل...
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا دعم الجماهير محمد صلاح بعد فشله في مباراة ليفربول ضد إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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