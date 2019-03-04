التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت.. عودة أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة بتروجت ضمن الجولة الـ26 لمسابقة الدوري الممتاز. وقد يشهد التشكيل عودة المغربي وليد أزارو لقيادة خط هجوم النادي الأهلي، بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني. الوسط: كريم نيدفيد، وهشام محمد. وسط الهجوم: رمضان صبحي، وناصر ماهر، وحسين الشحات. الهجوم: وليد أزارو.

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