محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
احتفظت نجمة الإسكواش المصرية رنيم الوليلى بصدارة تصنيف لاعبات الإسكواش المحترفات.
يأتي ذلك، رغم خروجها من الدور قبل النهائي لبطولة العالم للإسكواش، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس الحالي.
وفيما يلي قائمة بأفضل عشر لاعبات عالميا، والتي ضمت أربع مصريات:
1-المصرية رنيم الوليلى 13275 نقطة.
2-المصرية نور الشربينى 10285 نقطة.
3-المصرية نور الطيب 6325 نقطة.
4-الفرنسية كاميل سيرم 5805 نقطة.
5-النيوزيلاندية جولى كينج 5570 نقطة.
6-الإنجليزية سارة جان بيرى 5020 نقطة.
7-الإنجليزية لورا ماسارو 4535 نقطة.
8-المصرية نوران جوهر 4080 نقطة.
9-الإنجليزية اليسون واترز 4035 نقطة.
10-الويلزية تيسنى ايفانز 4030 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر رنيم الوليلى تحتفظ بصدارة تصنيف محترفات الإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.