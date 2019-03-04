إسكواش.. "سيطرة مصرية".. على فرج ينتزع صدارة التصنيف العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ: نجح النجم المصري على فرج في انتزاع صدارة تصنيف لاعبي الإسكواش المحترفين فى أحدث إصداراته للشهر الحالي من مواطنه محمد الشوربجي. ويأتي ذلك بعد فوزه ببطولة العالم التى استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير الماضي حتى 2 مارس الجاري. وضمت قائمة أفضل عشرة لاعبين ستة مصريين، وفيما يلى قائمة بأفضل عشرة لاعبين فى العالم: 1- المصرى على فرج 16185 نقطة. 2- المصرى محمد الشوربجى 15745 نقطة. 3- المصرى طارق مؤمن 10890 نقطة. Advertisements 4- المصرى كريم عبد الجواد 9340 نقطة. 5- الألمانى سيمون روزنر 9330 نقطة. 6- الكولومبى ميجيل رودريجيز 7480 نقطة. 7- النيوزيلاندى بول كول 6795 نقطة. 8- المصرى محمد ابو الغار 6710 نقطة. 9- النمساوى دييجو الياس 6310 نقطة . 10- المصرى مروان الشوربجى 4888 نقطة.

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