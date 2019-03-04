تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بتروجت.. عودة أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، بشكل كبير، على تشكيل الفريق لمباراة بتروجت ضمن الجولة الـ26 لمسابقة الدوري الممتاز. وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن التشكيل قد يشهد عودة المغربي وليد أزارو لقيادة خط هجوم النادي الأهلي، بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، وأيمن أشرف، وياسر وإبراهيم، ومحمد هاني. الوسط: رمضان صبحي، وكريم نيدفيد، وهشام محمد، وناصر ماهر، وحسين الشحات. الهجوم: وليد أزارو.

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