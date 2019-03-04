رسالة تحذير من سيميوني لبرشلونة

أثنى المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، على العمل الكبير الذي قدمه مهاجم الفريق ألفارو موراتا بعد أن سجل هدفي انتصار الأتلتي على مضيفه ريال سوسييداد ضمن الجولة 26 للدوري الإسباني (الليغا).

وأشار سيميوني في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (أنويتا): “كل مرة نبحث فيها عن لاعب من خارج الفريق، فإننا نتخيل أفضل صورة له، مع الإقرار بوجود فوارق في سرعة تأقلم لاعب عن آخر.. سعيد بما قدمه موراتا، ولكن ليس فقط بالأهداف التي يسجلها، ولكن أكثر بالمجهود الذي يبذله داخل الملعب، وباندماجه السريع داخل المجموعة”.

وتابع الـ’تشولو’ تصريحاته: “الدفع بموراتا كان أمراً مهماً، لأنه يلعب جيداً خلف دفاع المنافس، ومن هنا كسبنا المساحات، وبدأنا في الحاق الضرر بهم”.

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وأكد سيميوني أن “تفكير الجميع داخل الفريق هو مواصلة التفكير مباراة بمباراة، دون التفكير في أي مسابقة أخرى”، مثل مواجهة يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

كما أكد المدرب الأرجنتيني أن “المنافسة على لقب الليغا ما زالت مفتوحة بين فرق المقدمة”، على الرغم من ابتعاد الفريق الكاتالوني بفارق 7 نقاط عن الأتلتي، و12 عن الريال.

وأتم سيميوني تصريحاته: “المنافسة ليست مقتصرة على فريقين.. الفرق الكبيرة ستزل دائماً في المنافسة، علينا أن ننظر لأنفسنا فقط، وليس على أي فريق آخر.. هذه هي الرسالة التي أقولها دائماً”.