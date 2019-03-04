كلوب: ليفربول لا يزال في المعركة

رفض مدرب ليفربول، الألماني يورفن كلوب، الانتقادات الموجهة لأساليب لعبه وتغييراته خلال التعادل السلبي مع إيفرتون في قمة مرسيسايد، في تلاسن عنيف مع صحافي خلال المؤتمر الذي أعقب المباراة.

وأدى التعادل الرابع لليفربول في آخر ست مباريات في الدوري الممتاز لابتعاده عن قمة الترتيب، تاركاً الفريق خلف مانشستر سيتي قبل تسع جولات على النهاية.

وأخرج كلوب المهاجم ساديو ماني ليدفع بآدم لالانا في الدقيقة 84، وعندما سئل عما إذا كانت سلسلة التعادلات تشير إلى ضرورة أن يتبع نهجاً أكثر مخاطرة، بدا المدرب الألماني مستاء، وقال: “أنا محبط حقاً من سؤالك.. إنها كرة قدم.. نحن لا نتحدث عن العاب الفيديو”.

وأضاف المدرب الألماني: “هل تعتقد أننا لم نقدم على ما يكفي من المخاطرة اليوم؟، هل هناك أي مباراة تعادلنا فيها ولم نحاول الفوز بها؟، هل الأمر يتمثل في الدفع بمهاجم إضافي لتتغير مجريات المباراة؟، الأمر ليس كذلك.. نحن نتسم بالهجومية بما يكفي وكرة القدم لا تمارس بهذه الطريقة.. هناك تسع مباريات متبقية ولم نفقد اعصابنا على العكس مما تفعل بكل وضوح”.

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وعندما رجح الصحافي أنه كان لزاماً عليه الدفع بمهاجم آخر، قال كلوب أن “هذه ليست اللحظة المناسبة لتبني هذا النهج الاستعلائي”.

وتابع المدري الألماني: “لا يمكنك أن تبدأ بأربعة أو خمسة مهاجمين في طريقة هجومية، دون أن يكون لدينا أي شيء آخر نقوم به سوى هز الشباك.. نحن فريق يتسم بالهجومية وهذا متفق عليه بالتأكيد.. خاطرنا ولا يوجد شك في ذلك لكن ليس بهذه الصورة.. هذه ليست اللحظة المناسب التي تقول فيها ‭’‬هيا..أدفع بكل اللاعبين في هذا الاتجاه”‭’‬.

وقال كلوب أيضاً: “لا يمكن أن تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بهذه الطريقة.. سنلعب المباراة المقبلة أمام بيرنلي وإذا ما لعبنا بطريقة هجومية فقط، فإن هذا سيقضي علينا في الهجمات المرتدة.. 100% سيحدث ذلك”.

ووعد كلوب بمواصلة ليفربول التقدم في السباق على لقب الدوري الإنجليزي، وقال: “عليك أن تكون مستعداً لكل المواقف المختلفة.. الشيء الجيد هو أننا ما زلنا في المعركة.. سنحت لنا فرصاً كثيرة لم نستغلها.. حصلنا على نقطة ودعونا نواصل”.