مستوى يوفنتوس يقلق أليغري

أكد المدير الفني ليوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، بعد اقتراب الفريق لحصد لقبه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي بعد فوزه العسير على نابولي في عقر داره 2-1 أمس الأحد ضمن الجولة 26، أن لاعبيه يجب أن يظهروا بشكل أفضل أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، إذا ما أرادوا تعويض خسارة الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال أليغري في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب سان باولو، ونشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”البيانكونيري”: “كانت هناك تمريرات كثيرة غير دقيقة.. كان علينا الظهور بشكل أفضل فنياً، وفي انتقاء التمريرات بشكل أفضل في المباريات المقبلة، وخصوصاً ضد أتلتيكو”.

وتابع المدرب الإيطالي: “نمتلك الإمكانيات التي تجعلنا نلعب بهدوء أكبر ودون خوف.. علينا أن نتحلى بالصبر وببرودة الدم أمام أتلتيكو في مواجهة الإياب 12 مارس (آذار) الجاري.. إذا ظلت النتيجة 0-0 حتى الدقيقة 70، لا أريد سماع أننا أصبحنا خارج البطولة.. أتلتيكو سجل هدفيه في مباراة الذهاب في غضون 5 دقائق”.

وبعد انتصار اليوم الصعب على فريق الجنوب، رفع يوفنتوس الفارق مع “الآزوري” لـ16 نقطة، إلا أن هذا لم يمنع أليغري من التشديد على لاعبيه بضرورة الحفاظ على التركيز العالي.

وأتم مدرب يوفنتوس: “الآن وبعد الفوز في المواجهتين المباشرتين أمام نابولي 3-1 و2-1، يمكننا القول أننا على بعد خمس مباريات ونصف من الفوز باللقب، الآن علينا الخلود للراحة، ومن ثم الاستعداد للمواجهات المقبلة”.