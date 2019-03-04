تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة بتروجت المقرر لها السابعة مساء اليوم الإثنين على

إستاد بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري العام.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون

من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى خط الوسط كريم نيدفيد وهشام محمد، وفى الأمام حسين الشحات وناصر ماهر ورمضان صبحي وجونيور أجايي.