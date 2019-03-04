أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة اليوم الإثنين بين الأهلي وبتروجت ضمن الأسبوع 26 لدوري القسم الأول، للحكم أمين

ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، و عمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً. ضمن الأسبوع 26 لدوري القسم الأول، للحكم أمينعمر.ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، و عمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين عمر يدير مباراة الأهلى و بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.