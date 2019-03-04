موعد مباراة الاهلى وبتروجيت

يلتقى الفريق الكروى بالأهلي مساء اليوم ، الاثنين مع بتروجت على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ26 للدور الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز لاستكمال مسيرة الانتصارات المحلية المتتالية.

حقق الأهلى الفوز فى 8 مباريات متتالية امام كلاً من ، سموحة ، المقاصة، إنبي، وادي دجلة،الإنتاج الحربي، حرس الحدود، الداخلية والجونة، ويسعى المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل استكمال رحلة الصعود للقمة والمنافسة على بطولة الدوري بعدما تقلّص الفارق مع

الزمالك المُتصدر لـ4 نقاط فقط.تنطلق مباراة الأهلى وبتروجت فى تمام السابعة مساء، يدخل الأهلي مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة ، فيما يدخل الفريق البترولي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.تقابل الأهلي وبتروجت في 21 مباراة في الدوري الممتاز، ولم يتلقى الأحمر أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حققالفوز في 16 مباراة وتعادلا في 5 مباريات فقط ، وسجل المارد الأحمر 41 هدفاً فى بتروجت خلال منافسات الدوري بينما استقبلت شباكه 11 هدفاً وتُعد أكبر نتيجة فى تاريخ لقاءات الفريقين هي نتيجة فوز الأهلي (4-0)، والتي حققها ثلاث مرات، مواسم 2006 و2008 و2014ويُعد عماد متعب أكثر لاعبي الأهلى تسجيلا للأهداف فى مرمي بتروجت برصيد 5 أهداف، ويأتي بعده فلافيو وتريكة بأربعة أهداف لكلاً منهما فيما يُعد حسام عاشور أكثر لاعبي القلعة الحمراء مشاركة أمام بتروجت برصيد 11 مباراة، وأسامة محمد أكثر لاعبى الفريق البترولي مشاركة أمام الأحمر برصيد 8 مباريات.