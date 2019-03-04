يلتقى الفريق الكروى بالأهلي مساء اليوم ، الاثنين مع بتروجت على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ26 للدور الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز لاستكمال مسيرة الانتصارات المحلية المتتالية.
حقق الأهلى الفوز فى 8 مباريات متتالية امام كلاً من ، سموحة ، المقاصة، إنبي، وادي دجلة،الإنتاج الحربي، حرس الحدود، الداخلية والجونة، ويسعى المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل استكمال رحلة الصعود للقمة والمنافسة على بطولة الدوري بعدما تقلّص الفارق مع
تنطلق مباراة الأهلى وبتروجت فى تمام السابعة مساء، يدخل الأهلي مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة ، فيما يدخل الفريق البترولي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.
تقابل الأهلي وبتروجت في 21 مباراة في الدوري الممتاز، ولم يتلقى الأحمر أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق
ويُعد عماد متعب أكثر لاعبي الأهلى تسجيلا للأهداف فى مرمي بتروجت برصيد 5 أهداف، ويأتي بعده فلافيو وتريكة بأربعة أهداف لكلاً منهما فيما يُعد حسام عاشور أكثر لاعبي القلعة الحمراء مشاركة أمام بتروجت برصيد 11 مباراة، وأسامة محمد أكثر لاعبى الفريق البترولي مشاركة أمام الأحمر برصيد 8 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلى وبتروجيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.