بعثة الزمالك تصل القاهرة.. اليوم

تعود في التاسعة صباح اليوم، الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة قادمة من أنجولا بعد رحلة استمرت 8 ساعات، تخللها ترانزيت لمدة ٤٥ دقيقة في مطار الخرطوم للتزود بالوقود.

وأنهى الزمالك مباراته في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام بترو أتليتكو الأنجولي، التي أقيمت مساء أمس.

وأغلق الأبيض ملف الكونفيدرالية، وبدأ التركيز في مباراة المقاولون، المقرر إقامتها 13 مارس الجاري، في الجولة الخامسة والعشرين، حيث يسعى الأبيض لتصحيح مساره في البطولة، حيث فقد نقطتين غاليتين في الجولة الماضية، بالتعادل مع طلائع الجيش.

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وقال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، إنه تم إغلاق ملف محمود عبدالمنعم «كهربا»،

مهاجم الفريق، بعد توقيع غرامة مالية عليه، وحرمانه من السفر إلى أنجولا، لخوض مباراة بترو أتليتكو.

وأوضح أمير: «بصق كهربا تجاه جماهير الفريق مرفوض، واللاعب خضع للتحقيق واعتذر، مؤكدًا أنه فقد أعصابه، بعد السباب الذي تعرض له بشكل متواصل، من قلة مندسة».

وتابع: «الجهاز الفني يستطيع الاستعانة بكهربا، إذا أراد، بدايةً من مباراة المقاولون بالدوري الممتاز.. الزمالك لن يذبح كهربا، لكنه لن يصمت بالطبع على أي تصرف خارج».