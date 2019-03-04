الأهلي يتحفز لمواصلة انتصاراته بالدوري ويخشى انتفاضة بتروجت

يخوض فريق الأهلى اختبارا صعبا أمام ضيفه بتروجت فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة السادسة والعشرين ببطولة الدورى الممتاز.

ورغم فوارق الترتيب بين الفريقين وتباين ظروف الأهلى وبتروجت إلا أن التطور الكبير فى أداء الفريق البترولى مع المدير الفنى محمد عودة يجعل مهمة الفريق الأحمر محفوفة بالمخاطر.

ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، فاز الفريق 15 مرة وتعادل 3 مرات وخسر مثلها وحقق الأهلى انطلاقة مميزة مع مدربه الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الذى حصد 8 انتصارات متتالية منذ خسارته أمام بيراميدز فى أول مباراة.

الأهلى سجل 34 هدفا واستقبل 15 هدفا، ويعد مروان محسن هداف الفريق الأحمر بالدورى برصيد 4 أهداف فقط كما سجل حمدى فتحى نفس الرصيد ولكنه أحرز هدفا وحيدا للأهلى و3 مع إنبى.

ويحتل بتروجت المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة، وفاز الفريق فى

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5 مواجهات وتلقى 10 هزائم وتعادل 10 مرات وسجل الفريق البترولى 24 هدفاً واستقبل 30 هدفاً ويبقىى هدافه الإيفوارى محمد فييرا برصيد 4 أهداف.. ولم يعرف بتروجت طعم الفوز على الأهلى فى 25 مباراة، وخسر الفريق البترولى آخر 4 مواجهات ضد الفارس الأحمر.

الأهلى استعد لهذه المواجهة بعد التقاط الأنفاس عقب تأجيل لقاء بيراميدز فى الكأس، ومنح الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لاعبيه راحة لمدة يومين للتغلب على الإجهاد كما أنه عقد جلسات مع لاعبيه للتحذير من هذه المواجهة التى يبحث خلالها الأهلى عن الفوز التاسع على التوالى والانقضاض على المركز الثانى فى جدول الترتيب بعد تأجيل لقاء بيراميدز والزمالك.

ويأمل الأهلى أن يحقق الفوز للتفرغ للمواجهتين المهمتين أمام فيتا كلوب الكونغولى خارج

الديار وشبيبة الساورة الجزائرى بالجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا يومى 9 و16 مارس الجارى.

ويفتقد الأهلى خدمات حارسه شريف إكرامى وعمرو السولية وحسام عاشور ومحمد نجيب ووليد سليمان وعمرو جمال للإصابة وسعد سمير للإيقاف وتتجه النية لإجراء تعديلات على تشكيلة الأهلى فى موقعة بتروجت، ويعتمد لاسارتى على تشكيلة تضم الحارس على لطفى وأمامه الرباعى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هانى والتونسى على معلول فى خط الدفاع وهشام محمد وكريم وليد «نيدفيد» وناصر ماهر للوسط والنيجيرى جونيور أجاى ورمضان صبحى والمغربى وليد أزارو «الأنجولى جيرالدو» للهجوم.

ويحتفظ لاسارتى ببعض الأوراق الرابحة مثل حسين الشحات وحمدى فتحى ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد الشيخ وأحمد فتحى للتدخل الفنى فى المباراة.

ويدخل بتروجت اللقاء معانياً من الإجهاد وهو ما اشتكاه محمد عودة المدير الفنى بعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة، ويعتمد "عودة" على تشكيلة تضم الحارس محمد أبو النجا وأمامه الرباعى إبراهيم القاضى وأحمد عبدالرسول وأحمد سالم صافى وحمادة طلبة للدفاع وفى خط الوسط أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو ومؤمن إبراهيم للوسط والإيفوارى محمد فييرا وأحمد عفيفى والكونغولى كريس جادى للهجوم.