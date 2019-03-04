حمادة صدقي: حسام غالي أضاف كثيرًا لتجربة الجونة

أكد حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق الجونة، أن وجود حسام غالى مدير الكرة بالفريق ساهم بشكل كبير فى طفرة النتائج التى يحققها النادى ببطولة الدورى الممتاز.
وقال صدقى، إن الموسم الحالى هو الأول لهفى التاريخ الذى يرى فيه كمية المنافسة التى توجد فى كافة مواقع الدورى ليكون الأمر غاية فى الصعوبة، مشيرا إلى أن اختياراته من جانب لاعبى
واختتم حديثه قائلًا: «ندرس المنافسين بشكل قوى ونتفاعل مع نقاط القوة والضعف فى الفريق».
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