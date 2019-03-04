الإسماعيلى يعاقب لاعبيه مالياً..ويانوفيسكي يتوعد المقصرين

عاقب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان لاعبي الفريق الأصفر بسبب الهزيمة المريرة أمام شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب بعد أن اقترب الفريق من توديع البطولة بجانب إيقاف جميع مستحقات اللاعبين في ظل تراجع النتائج محلياً وإفريقياً.

وأصبح الإسماعيلي يحتاج إلى معجزة حقيقية للتأهل إلى دور الثمانية

بدوري أبطال إفريقيا حيث يحتاج للفوز على مازيمبي الكونغولي بفارق أكبر من هدفين والإفريقي التونسي مع تفوق الفريق الجزائري على مازيمبي والإفريقي ليصعد الدراويش.

وسادت حالة من الغضب الشديد لدى جماهير الإسماعيلي بسبب تراجع النتائج، خاصة أن اللاعبين فرطوا في التقدم مرتين وأضاعوا فرصة ذهبية للفوز بالجزائر نتيجة التراجع الواضح في

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الأداء الدفاعي.

وتوعد المدرب البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني اللاعبين المقصرين، بجلوسهم على مقاعد البدلاء وخاصة كريم بامبو الذي أهدر العديد من الفرص بخلاف رفضه التجديد للفريق.

وبرر يانوفيسكي هزيمة الإسماعيلي بالإجهاد وتوالي المباريات، مؤكداً أن الفريق سيغلق صفحة دوري الأبطال، ويركز على بطولة الدوري لتحسين ترتيبه وينتظر هدايا الآخرين في البطولة القارية في ظل صعوبة فرصة التأهل.

في الوقت الذي تعرض محمد مجدي مدافع الفريق، لشرخ في يده وقام بوضع جبيرة لحماية ذراعه على أن يغيب اللاعب عن لقاء الجونة في الدوري.