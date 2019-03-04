اونلاين | beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر

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يلا شوت الاهلي وبتروجت بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجت، مساء اليوم الإثنين في الساعة السابعة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن بث مباشر لمباراة النادي الاهلي وبتروجت، ضمن مباريات الجولة25 مسابقة الدوري العام، بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجت، مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر، مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر، مباراة الاهلي وبتروجت في الدوري المصري، مباراة الاهلي وبتروجت مباشرة، مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت مباشر، بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر، مباراة الاهلي وبتروجت بجودة عالية، مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت في الدوري المصري.

beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر

بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت كورة اون لاين – kora online يستضيف الاهلي بتروجت في الدوري العام بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت بين ماتش – bein match ويأمل الاهلي في مواصلة الفوز من أجل تضيق الخناق على الزمالك صاحب الصدارة.

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التشكيل المتوقع للاهلي أمام بتروجت

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : هشام محمد - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن.

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