اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت (لحظة بلحظة) في الدوري المصري يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت (لحظة بلحظة) في الدوري المصري يلا شوت

بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجت، مساء اليوم الإثنين في الساعة السابعة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت (لحظة بلحظة) في الدوري المصري يلا شوت

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مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت (لحظة بلحظة) في الدوري المصري يلا شوت

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به ضيفه بتروجت على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت (لحظة بلحظة) في الدوري المصري يلا شوت

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : هشام محمد - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن.

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت (لحظة بلحظة) في الدوري المصري يلا شوت

ويسعى النادي الاهلي الى مواصلة إنتصاراته، حيث فاز في 8 مباريت متتالية، ويظل في مطاردة نادي الزماك، بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجت، مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر، مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت، بث مباشر للاهلي وبتروجت، مباراة الاهلي وبتروجت في الدوري، مشاهدة الاهلي وبتروجت بجودة عالية، مباراة الاهلي وبتروجت مباشر، مباراة الاهلي وبتروجت بث مباشر، مباراة الاهلي وبتروجت مباشرة، مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت، بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجت.

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجت (لحظة بلحظة) في الدري المصري يلا شوت