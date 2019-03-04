رياضة | ثاندر يتجاوز ممفيس في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثاندر يتجاوز ممفيس في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز راسل وستبروك 22 نقطة، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 99-95 على ممفيس جريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

ووضع الانتصار حدًا لسلسلة من 4 هزائم متتالية لثاندر، وهي الأولى للفريق منذ هزيمته في أول 4 مباريات بالموسم، وأبقته متساويًا مع بورتلاند في المركز الثالث بالقسم الغربي، عقب فوز تريل بليزرز على تشارلوت هورنتس.

ولعب ثاندر بدون لاعب فريق كل النجوم بول جورج، للمباراة الثالثة على التوالي بسبب آلام في الكتف.

وبلغ متوسط جورج 35 نقطة في المباراة الواحدة، خلال فبراير/شباط الماضي، لينال جائزة لاعب الشهر في القسم الغربي.