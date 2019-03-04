رياضة | روكتس يُجهض انتفاضة سيلتيكس في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روكتس يُجهض انتفاضة سيلتيكس في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز جيمس هاردن 42 نقطة قبل أن يغادر الملعب بسبب تراكم الأخطاء الشخصية، ليحقق هيوستون روكتس فوزه الخامس على التوالي في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بتغلبه على بوسطن سيلتيكس 115-104، الليلة الماضية.

وسجل سيلتيكس، الذي تأخر في وقت ما من المباراة 71-43، أول 10 نقاط في الربع الأخير وقلص الفارق إلى 9 نقاط بعد ثنائية من ماركوس سمارت.

وعادل إيريك جوردون أفضل رقم في مسيرته، بعدما سجل 8 رميات ثلاثية و32 نقطة في المجمل مع روكتس، بينما أضاف كريس بول 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

وتصدر كايري إيرفينج لاعبي سيلتيكس، وسجل 24 نقطة واستحوذ على 9 كرات مرتدة، ومرر 6 كرات حاسمة، بينما أحرز آل هورفورد 19 نقطة، وجيسون تاتوم 12 نقطة.

