رياضة | كوردوبا يحقق فوزه الثاني تواليا بالدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوردوبا يحقق فوزه الثاني تواليا بالدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تاليريس كوردوبا صحوته في الدوري الأرجنتيني، وحقق الفوز الثاني على التوالي، بالفوز على كولون 2 / صفر مساء الأحد، في المرحلة 21 من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز باتروناتو على هوراكان 1 / صفر.

ورفع تاليريس كوردوبا رصيده إلى 30 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد كولون عند 20 نقطة في المركز العشرين، بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد، في آخر 4 مباريات خاضها في المسابقة.

وسجل خوان كومار ودايرو مورينو هدفي اللقاء في الدقيقتين 43 و58 من ضربة جزاء.

وتغلب باتروناتو على هوراكان، بهدف نظيف، سجله فيدريكو برافو في الدقيقة 56، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر، وتجمد رصيد هوراكان عند 32 نقطة في المركز السابع، بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادلين في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة.

