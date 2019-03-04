رياضة | سر رفض أجيري تحديد بديل لنجم الأهلي في المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر رفض أجيري تحديد بديل لنجم الأهلي في المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم على عدم تحديد بديل لعمرو السولية لاعب وسط الأهلي، حال التأكد من غيابه عن معسكر مارس.

جاء ذلك لأن قائمة المنتخب تضم أكثر من لاعب فى خط الوسط وهم طارق حامد لاعب الزمالك ومحمد الننى المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزى ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز.

ورفض أجيري تحديد بديل السولية لوجود أكثر من لاعب جوكر يمكن توظيفه بمركز الوسط المدافع، وأبرزهم الثنائى عمر جابر لاعب بيراميدز، وعلى غزال المحترف بصفوف فيرنس البرتغالى.