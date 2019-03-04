رياضة | تطورات مفاجئة في عودة ميسي لمنتخب الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات مفاجئة في عودة ميسي لمنتخب الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني لتمثيل منتخب بلاده دوليًا بعد غياب استمر لـ9 أشهر منذ خروج الأرجنتين من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب راقصي التانجو سيُعلن عن قائمة المنتخب يوم الخميس المقبل استعدادًا لمباراتي فنزويلا والمغرب وديًا خلال شهر مارس الجاري.

Advertisements

وأكدت الموندو أن سكالوني سيستبعد كلًا من ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وسيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي رغم تألق الأخير مؤخرًا مع السيتزنس.

ولن يتواجد الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يفكر سكالوني في استبعاده كذلك.

ولايريد سكالوني الاعتماد على الأسماء القديمة، بل يفكر في تجديد دماء منتخب الأرجنتين بالكثير من اللاعبين من بطولة الدوري الأرجنتيني مع استدعاء لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ولو سيلسو لاعب ريال بيتيس الإسباني وفونيس موري مدافع فياريال الإسباني.