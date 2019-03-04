رياضة | النصر يصارع الوصل في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يصارع الوصل في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الوصل الإماراتي على ملعبه منافسه النصر السعودي مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب نادي النصر ضد الوصل على ملعب زعبيل بالإمارات، مساء اليوم الإثنين والموافق 4/3/2019 في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة و6:20 بتوقيت مكة المكرمة.

وتضم المجموعة الأولى من دوري الأبطال كلاً من؛ " الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي، النصر السعودي، ذوب آهن الإيراني".

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وستذاع مباراة النصر مع الوصل في بطولة دوري أبطال آسيا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت حفيظ دراجي وقناة الكأس 3 HD بتعليق خالد الحدي.

ويدخل النصر المباراة بقوته الهجومية الضاربة بقيادة المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق والهداف الذي يقدم مستوى مميز هذا الموسم، أما الوصل يريد استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة النصر مع الوصل في البطولة الآسيوية عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.