رياضة | ميور تكرر إنجازها الثنائي في بطولة أوروبا داخل القاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميور تكرر إنجازها الثنائي في بطولة أوروبا داخل القاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت البريطانية لورا ميور، بسباق 1500 متر للسيدات، لتحقق الثنائية في بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل القاعات أمس الأحد، لكن النرويجي الشاب ياكوب إنجبريجتسن فشل في الفوز بسباق الرجال عقب خسارته أمام مارتسين ليفاندوفسكي.

وحققت إسبانيا ثلاث ميداليات ذهبية بينما نال ميلان ترايكوفيتش أول ذهبية على الإطلاق لصالح قبرص في بطولة أوروبا داخل القاعات، بفوزه بسباق 60 مترا حواجز.

وتفوقت ميور، التي فازت أيضا بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر يوم الجمعة، على الجميع لتكرر الثنائية التي حققتها في بلجراد قبل عامين.

وتصدرت العداءة الإسكتلندية السباق من البداية ولم تواجه أي تهديد وعبرت خط النهاية بعد أربع دقائق و05.92 ثانية، بفارق ثلاث ثوان عن البولندية صوفيا عيناوي، بينما جاءت الأيرلندية سيارا مجيان في المركز الثالث.

وكان إنجبريجتسن مرشحا لإضافة المزيد إلى لقب سباق ثلاثة آلاف متر الذي ناله يوم السبت، عندما أصبح أصغر عداء يحصل على ميدالية ذهبية في تاريخ البطولة.

وتقدم العداء النرويجي البالغ من العمر 18 عاما إلى الصدارة قبل لفتين على النهاية لكن ليفاندوفسكي حامل اللقب نجح في البقاء بجانبه.

وانتظر العداء البولندي اللحظة المناسبة، وتصدر السباق في اللفة الأخيرة ليفوز في ثلاث دقائق و42.85 ثانية.

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وحصل الإسباني خيسوس جوميز على الميدالية البرونزية.

وكانت ذهبية ليفاندوفسكي واحدة من خمس ذهبيات حققتها بولندا لتتصدر جدول الميداليات على حساب بريطانيا صاحبة الضيافة.

وفاجأ القبرصي ترايكوفيتش المولود في صربيا منافسيه ليفوز بسباق 60 مترا حواجز في 7.60 ثانية متقدما بفارق 0.01 ثانية على الفرنسي باسكال مارتينو-لاجارد.

وسجلت المجرية لوكا كوزاك رقما قياسيا وطنيا بلغ 7.97 ثانية في قبل نهائي سباق 60 مترا حواجز للسيدات، لكنها أصيبت بالتواء في الكاحل لاحقا وغابت عن النهائي الذي فازت به الهولندية نادين فيسر بطلة أوروبا.

وجاءت ذهبيات إسبانيا الثلاث عن طريق آنا بليتيرو في الوثب الثلاثي للسيدات وخورخي أورينيا في السباعي وألفارو دي أريبا في سباق 800 متر للرجال.

وحقق أورينيا 6218 نقطة وهو أفضل رقم يسجل هذا العام.

ونالت شليانا أوسكان-كلارك ثاني ذهبية لبريطانيا عندما تصدرت من البداية لتفوز بسباق 800 متر للسيدات متقدمة على الفرنسية رينيل لاموت والأوكرانية أولها لياخوفا.