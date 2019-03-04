رياضة | مفاجأة نارية بشأن مدرب ريال مدريد القادم

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي هو المرشح المفضل لتولي مسؤولية تدريب ريال مدريد بالموسم المقبل في حال إقالة سانتياجو سولاري.

وذكر موقع البرنابيو، أن هزيمتان متتاليتان لريال مدريد ضد برشلونة في غضون 72 ساعة فقط ، جعلت مستقبل مدرب ريال مدريد سانتياجو سولاري على المحك بعد توديع كأس الملك يوم الأربعاء الماضي، وابتعاده بقوة عن المنافسة على لقب الليجا بعد توسيع الفارق مع برشلونة إلى 12 نقطة.

ولا يزال ريال مدريد على قيد الحياة في بطولة واحدة فقط ، وهي البطولة المفضلة للفريق الملكي دوري أبطال أوروبا ، وإذا لم ينجح في التتويج بها فسوف ينهي الموسم خالي الوفاض دون أي لقب.

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وأوضح الموقع أن ماسيمليانو أليجري هو المدرب المفضل لتدريب ريال مدريد بالموسم المقبل ، إذا فشل سولاري في قيادة الريال نحو لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويعلم سولاري أنه لن يستمر في ريال مدريد إذا أنهى الموسم بدون أي لقب ، فقد وقع المدرب على عقد مع الريال حتى عام 2021 ، لكنه يدرك أنه سينتهي وقته كمدرب للريال إذا ودع الشامبيونز ليج أيضًا.

وذكر الموقع أن ريال مدريد يفكر في اثنين من المدربين للمستقبل ، الإيطالي ماسيمليانو أليجري ، والبرتغالي جوزيه مورينيو.

المرشح الكبير الآخر بعد أليجري لخلافة سولاري هو جوزيه مورينيو ، هناك علاقة كبيرة بينه وبين رئيس الريال فلورنتينو بيريز ، ولكن هناك استعدادا أكثر في هذا الوقت من قبل المدرب أكثر من ريال مدريد نفسه لبدء مرحلة جديدة مع الفريق الملكي.