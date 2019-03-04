رياضة | الأهلي يسعى لمطاردة القمة أمام بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعى لمطاردة القمة أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بتروجت في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري العام.

الأهلي يبحث في لقاء اليوم عن مواصلة نغمة انتصاراته بعد تخطي الجونة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي، ليواصل المارد الأحمر تضيق الخناق على الزمالك صاحب الصدارة.

الأهلي يتطلع لتقليص الفارق مع الزمالك حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الأول برصيد 52 نقطة، بقارق 4 نقاط عن الأهلي وبيراميدز أصحاب المركزين الثاني والثالث.

واستدعى الجهاز للأهلي 20 لاعبا للقاء اليوم وهم:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

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خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.

ويغيب عن الاهلي في مواجهة اليوم كل من:-

شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال وعمرو السولية بسبب الإصابة، وباسم علي ومحمود وحيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومحمد شريف وأحمد علاء وإسلام محارب لوجهة نظر فنية، وسعد الدين سمير للإيقاف.

وعلى الجانب الاخر يتطلع فريق بتروجت إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام الجونة، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

الجهاز الفني لفريق بتروجت استدعى قائمة تضم كل من :- حمادة طلبة -أحمد عفيفي - حميد ماو - إبراهيم القاضي - محمود عماد - محمد صبحي - أحمد لالا - أحمد تمساح - علي عيد - أحمد السباعي - حسام حسن - عبد الرحمن السويسي - مؤمن إبراهيم - أحمد عبد الرسول - أحمد العجوز - أحمد زولا - محمد ابوالنجا - محمود صلاح - أحمد سالم صافي - علي فرج - محمد فييرا - كريس جادي.

يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بينما يقع بتروجت في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.