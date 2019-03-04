الهدف الضجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (عبدالله الفراج)
رشح الفيفا، هدف مهاجم الأهلي، عمر السومة في الاتحاد خلال ديربي جدة الجمعة الماضي، للمنافسة على جائزة بوشكاش لأجمل هدف، واصفا الهدف بالأسطوري.
ونشر حساب فيفا باللغة العربية على تويتر، فيديو للهدف، حصل بعد ساعتين على 862 ألف مشاهدة، فيما أعاد نشره أكثر من 4400 مغرد، وعلق عليه 600، ونال 3 آلاف إعجاب.
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