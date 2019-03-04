تزكية عبدالعزيز بن تركي عضوا بتنفيذي الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نصبت الجمعية العمومية الـ 38 للمجلس الأولمبي الآسيوي أمس في العاصمة التايلندية بانكوك، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي لأربع سنوات مقبلة بالتزكية.
من جانبه قال الأمير تركي الفيصل في حسابه الرسمي على تويتر «سعدت خلال اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي بالعديد من اللقاءات مع قيادات العمل الأولمبي والاطلاع على تجارب نوعية متميزة».
وأضاف «سنستمر في التعاون مع اللجان الأولمبية القارية والدولية بما يسهم في تحقيق مصالح رياضة وطننا ويحقق أهدافنا نحو صناعة حضور أولمبي يتناسب مع المملكة وقدرة أبنائها».
كما شهدت الجمعية العمومية أيضا فوز أحمد الفهد برئاسة المجلس بالتزكية للأعوام الأربعة المقبلة.
وعقد الأمير عبدالعزيز بن تركي عددا من الاجتماعات الجانبية على هامش أعمال الجمعية العمومية، حيث التقى رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أحمد الفهد، وجرت خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون وإمكانية الاستفادة من البرامج المشتركة والسعي إلى تطوير الرياضة الأولمبية.
كما التقى رئيس الجمعية الدولية للرياضة للجميع جو هو تشانج، وبحث معه سبل تطوير وتعزيز الرياضة والاستفادة من البرامج المشتركة بين الطرفين.
أبرز ما نوقش في الجمعية العمومية
- الاطلاع على تقارير التضامن الأولمبي، واتحاد اللجان الأولمبية
- مراجعة ما يتعلق بالمحكمة الرياضية الدولية
- أعمال لجان المجلس الأولمبي خلال الفترة الماضية
- تقرير عن الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو
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