الأهلي: إعارة سوزا لفاسكو دي جاما للاستشفاء فقط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مشعل العتيبي _ جدة

وافقت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي رسميا على إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي جوزيف دي سوزا لفريق فاسكو دي جاما البرازيلي لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد طلب اللاعب السماح له بالرحيل خلال هذه الفترة من أجل الاستشفاء، وكذلك عقب موافقة الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني خورخي فوساتي.

وسوف يتكفل الأهلي برواتب اللاعب خلال فترة الثلاثة أشهر، كما ينص العقد الموقع بين الناديين، السعودي والبرازيلي، على عدم مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية لفريق فاسكو دي جاما، كونه لم يتعافى من آثار العملية الجراحية التي أجراها أخيرا، على أن يكتفي طوال فترة تواجده مع النادي البرازيلي بالعلاج والتأهيل لحين انتهاء الفترة المعلنة على أن يعود للأهلي مع بداية معسكر الفريق في الفترة الصيفية المقبلة.

وأجرى دي سوزا عملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس على يد الجراح الفرنسي جيل ربول لعلاج آلام في البطن.

وحسب تعليمات الطبيب يحتاج دي سوزا إلى برنامج تأهيلي يستمر لمدة ثلاثة أشهر قبل العودة مرة أخرى للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وقدم دي سوزا إلى الأهلي بداية الموسم من نادي فنربخشة التركي، فيما سبق وأن لعب لأندية بورتو البرتغالي وجريميو وساو باولو البرازيليين.