خالد بن الوليد يبدأ مهامه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة تسلم الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود مهامه رئيسا للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بعد أن أصدر رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس الأول، قرارا بتعينه في المنصب، بجانب إصداره قرارا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود رئيسا له.



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