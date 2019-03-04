شكرا لقرائتكم الأهلى فى اختبار صعب أمام بتروجت بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلى مباراة قوية فى السابعة من مساء اليوم، الاثنين، حينما يلتقى مع بتروجت عل ملعب بتروسبورت فى الجولة الـ26 للدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز لاستكمال مسيرة الانتصارات المحلية المتتالية حيث سبق وحقق الفريق ثمانية انتصارات أمام كلاً من، سموحة، المقاصة، أنبى، وادى دجلة، الإنتاج الحربى، حرس الحدود، الداخلية والجونة، ويسعى المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل استكمال رحلة الصعود للقمة والمنافسة على بطولة الدورى بعدما تقلّص الفارق مع الزمالك المُتصدر لـ4 نقاط فقط.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يدخل الفريق البترولى المباراة وهو فى المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة، وتقابل الأهلى وبتروجت فى 21 مباراة فى الدورى الممتاز، ولم يتلقى الأحمر أى هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز فى 16 مباراة وتعادلا فى 5 مباريات فقط، وسجل المارد الأحمر 41 هدفاً فى بتروجت خلال منافسات الدورى بينما استقبلت شباكه 11 هدفاً وتُعد أكبر نتيجة فى تاريخ لقاءات الفريقين هى نتيجة فوز الأهلى (4-0)، والتى حققها ثلاث مرات، مواسم 2006 و2008 و2014 ويُعد عماد متعب أكثر لاعبى الأهلى تسجيلا للأهداف فى مرمى بتروجت برصيد 5 أهداف، ويأتى بعده فلافيو وتريكة بأربعة أهداف لكلاً منهما فيما يُعد حسام عاشور أكثر لاعبى القلعة الحمراء مشاركة أمام بتروجت برصيد 11 مباراة، وأسامة محمد أكثر لاعبى الفريق البترولى مشاركة أمام الأحمر برصيد 8 مباريات.

ورغم فارق النقاط بين الأهلى وبتروجت إلا أن الجهاز الفنى للأحمر بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى أكد للاعبيه على أهمية اللعب بحماس وجدية منذ انطلاقة المباراة بهدف تحقيق الثلاث نقاط قبل السفر للكونغو من أجل مواجهة فريق فيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا، وأكد المدير الفنى للأهلى أن بتروجت من الفرق التى تُجيد "تأمين" الدفاع وإغلاق المساحات فى الملعب لذا فأن لاعبى الأهلى مُطالبين بإيجاد بدائل للهروب من مثل هذه الأزمات الفنية وعليهم الاعتماد على التسديد من خارج منطقة المرمى بجانب التمرير السريع لتفكيك هذا التكتل الدفاعى.

ويفقد الفريق جهود أكثر من لاعب مُصاب حيث انضم عمرو السولية لقائمة المُصابين فى الفريق ومعه شريف إكرامى بجانب المُصابين السابقين بالفريق، فيما يعول الجهاز الفنى على قدرات وإمكانيات كلاً من، على معلول وأجاى وكريم نيدفيد ومحمد هانى وناصر ماهر ورمضان صبحى فيما تحوك الشكوك حول مشاركة محمد الشناوى فى لقاء اليوم.

فى المقابل، يتطلع محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لتحقيق نتيجة جيدة أمام العملاق الأحمر رغم فارق القدرات الفنية وتحدث عودة مع لاعبيه عن قدرتهم على تحقيق التعادل وربما الفوز على الأهلى خاصة وأن هناك نقاط ضعف من الممكن استغلالها من بينها التراخى الدفاعى والكرات العرضية.